Москалькова: на украинской таможне у 28 дальнобойщиков из РФ забрали документы и машины

По словам Москальковой, водителям негде жить, у многих не хватает денег даже на еду.

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На украинской таможне у 28 дальнобойщиков из России забрали документы и конфисковали машины. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Ко мне обратились наши граждане - 28 водителей грузовых машин, перевозившие по контракту товары в Россию через Украину. Как сообщают заявители, на таможенном пункте Ужгород-центральный у них забрали все документы, а машины конфисковали», - написала Москалькова в Telegram-канале.

Уполномоченная по правам человека в России пообещала помочь водителям, попавшим в трудную ситуацию.

«Находимся в постоянном контакте с компетентными органами и направили максимум усилий, чтобы наши граждане как можно скорее вернулись домой», - написала она.

Ранее Министерство обороны России сообщило об эвакуированных 527 607 людей из опасных районов Украины и ЛДНР с начала военной специальной операции по защите ЛНР и ДНР. Согласно заявлению российского оборонного ведомства, среди них 108 219 - дети.