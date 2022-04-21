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Опубликованы кадры последствий нового удара ВСУ «Точкой-У» по поселку Токмак в Запорожье

06:10 21.04.2022
Дотла сгорело несколько единиц автотехники, которая использовалась для работы предприятия. Кроме того, сильно пострадали дома, находящиеся близко к разрушенной птицефабрике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населенном пункте Токмак Запорожской области - это второй за неделю удар по гражданским объектам поселка. Об этом заявили в Минобороны России.

«Преступный ракетный удар нанесли военнослужащие вооруженных сил Украины по мирному гражданскому предприятию населенного пункта Токмак Запорожской области, подвергнув опасности жизни местных жителей», - говорится в сообщении МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дотла сгорело несколько единиц автотехники, которая использовалась для работы предприятия. Кроме того, сильно пострадали дома, находящиеся близко к птицефабрике.

«Корпуса не пострадали, механические клапана только. Ущерб я даже не могу передать какой. Огромный. Мы в ближайшее время перевезем птицу на в более спокойное место на другую площадку. Освободим это место под реконструкцию», - сказала руководитель подразделения птицеводческого комплекса  Людмила Мартынюк.

В понедельник, 18 апреля, ВСУ ракетным ударом разрушили фермерское хозяйство в населенном пункте Токмак. Преступный ракетный удар был нанесен «Точкой-У». Украинские военнослужащие своими действиями подвергли мирных жителей населенного пункта опасности.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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