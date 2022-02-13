Языки пламени: кадры пожара в Орехово-Зуево с коптера

Телеканал «Звезда» публикует кадры пожара в четырехэтажном жилом доме в Орехово-Зуево, снятые с коптера. На видео запечатлена горящая кровля здания и работа пожарных подразделений.

Пожар произошел в доме №34 по улице Ленина. По прибытию пожарных наблюдалось горение кровли, затем огонь перешел на верхний этаж здания.

По данным главка МЧС по Московской области, из здания до приезда спасателей эвакуировались 35 человек, в том числе пять детей. Сейчас жители находятся в пункте временного размещения в здании школы. Сведения о пострадавших и погибших уточняются.

Пожар локализован на площади 900 квадратных метров в 19.55, в 21.14 ликвидировано открытое горение, добавили в ведомстве.

Ранее проверку по факту пожара начала прокуратура Московской области.