Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность
Как сообщили в пресс-службе компании, исполняющим обязанности гендиректора в РФ назначен Артем Савиновский.
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Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Исполняющим обязанности генерального директора "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», - передает ТАСС слова пресс-службы.
Ранее управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян, который был назначен генеральным директором покинул пост главы компании в России. Сообщалось, что причиной тому послужили персональные санкции Европейского союза.