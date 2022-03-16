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Управляющий директор «Яндекса» оставит пост после введенных персональных санкций ЕС

Марина Крижановская
02:13 16.03.2022
Сообщается, что до 15 апреля Елена Бунина будет исполнять обязанности генерального директора ООО «Яндекс».
Управляющий директор «Яндекса» оставит пост после введенных персональных санкций ЕС
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Управляющий директор группы «Яндекс» и новый генеральный директор «Яндекса» в России Тигран Худавердян покинет свой пост, пишет СМИ. В качестве причины указываются введенные в отношении него персональные санкции Евросоюза.

По информации «Интерфакса», Худавердян оставит совет директоров и покинет должности в дочерних компаниях. На территории Нидерландов зарегистрировано совместное предприятие «Яндекса» и Uber, и другие организации.

Отмечается, ранее компания «Яндекс» сообщала, что Тигран Худавердян будет совмещать свой пост с должностью генерального директора подразделения организации в России. Также приводилась информация, что до 15 апреля Елена Бунина будет исполнять обязанности генерального директора ООО «Яндекс».

Ранее сообщалось, что известный российский дирижер Валерий Гергиев покинет пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Прежде официальные власти баварского Мюнхена лишили Гергиева поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

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