Кремль: Путин пока не формулировал позицию по восстановлению Мариуполя

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия планирует полностью восстановить город Мариуполь после окончания спецоперации на Украине.

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Президент России Владимир Путин на данный момент не сформулировал свою позицию относительно восстановления Мариуполя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака о том, что РФ будет восстанавливать Мариуполь после того, как завершится специальная военная операция на Украине.

«На этот счет сейчас нет никакой официальной позиции. Вы знаете, что никак не формулировал на этот счет позицию президент Путин, поэтому я ничего не могу сказать, как минимум мы должны дождаться завершения специальной военной операции. А что касается Турчака, то он один из руководителей ведущей политической силы России, поэтому он, конечно, высказывает партийные соображения, свои соображения», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия планирует полностью восстановить город после того, как спецоперация на Украине закончится.

Напомним, президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, ее цель - защита населения Луганской и Донецкой народных республик, а также демилитаризация и денацификация Украины.