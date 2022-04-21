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«Русские помогли»: сложившие оружие бойцы ВСУ рассказали о лечении в госпитале ЛНР

05:27 21.04.2022
По словам военнослужащих, командование их обманывало, не выходя с ними на связь и не озвучивая вслух приказы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые получили ранения в ходе боевых действий рассказали о том, как проходят лечение в госпиталях на территории ЛНР. По словам мужчин, командование обмануло их, не выходя с военными на связь.

«Приказы не озвучивались. На второй день только понял, что кинули нас. Связи с командованием нет», - отметил один из раненых бойцов ВСУ.

По словам другого военнослужащего, если бы российские военные не помогли бы ему, он бы умер от кровопотери.

«Ко мне здесь относится хорошо, меня кормят, меняют бинты», - подчеркнул мужчина.

Украинцы, которые сейчас лечатся в госпиталях на территории ЛНР, говорят, что удивлены человеческим отношением к ним. Раненым - независимо от того, на какой стороне они воевали - оказывают одинаковую медицинскую помощь.

Ранее сдавшие оружие военнослужащие ВСУ рассказали об условиях содержания в Севастополе и о своем отношении к пыткам военнопленных на Украине. Большинство военных мечтает об окончании боевых действий и возвращении домой.

Как считают военные, при содержании пленных обе стороны должны соблюдать международные нормы права, ведь пленные уже не участвуют в боевых действиях.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Владислав Кустов, Николай Баранов

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