«Ожидали, будет хуже»: сложившие оружие бойцы ВСУ рассказали об условиях содержания

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Сдавшие оружие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали об условиях содержания в Севастополе и о своем отношении к пыткам военнопленных на Украине. Большинство военных мечтает об окончании боевых действий и скорейшем возвращении домой.

Издевательства над российскими военнопленными недопустимы, уверены находящиеся в России добровольно сложившие оружие солдаты и офицеры ВСУ. Условия, в которых находятся они сами, украинцы называют хорошими и претензий к российской стороне не имеют.

«Практически мы здесь на тех же условиях, что и военнослужащие их (российской. - Прим.ред.) армии, по обеспечению. Лояльное отношение. Ожидали, что будет хуже. Вернуться домой (хочется. - Прим.ред.) живыми и здоровыми, и, самое главное, чтобы закончился этот конфликт. Чем быстрее - тем лучше. Тем больше будет здоровых людей», - рассказал военнослужащий Виталий Шитюк.

Другой военнослужащий, представившийся Ильей, уверен, что при содержании военнопленных обе стороны должны соблюдать международные нормы права, ведь пленные уже не участвуют в боевых действиях.

«Я считаю, что издевательства над любыми пленными - это не по-человечески. Независимо от страны, которая это делает. В принципе», - отметил он.

Илья мечтает вернуться домой и обнять своих близких. Согласен с мнением товарища и военнослужащий Александр Гетьман, пытки военнопленных он назвал «ужасом».

«Я не считаю Россию врагом. Русский народ, мы нормально к нему относимся. Побыстрее бы оно все закончилось. Чтобы быстрее мирно решилось, переговорами какими-то», - сказал он.

Ранее украинские военнослужащие рассказали, как российские военные медики помогли им выжить.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.