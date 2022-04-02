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СМИ: железнодорожники в Греции отказываются перевозить бронетехнику НАТО

Игнат Далакян
15:20 02.04.2022
По данным источника, в порт Александруполис прибывают транспортные суда НАТО, направляющиеся в Польшу.
СМИ: железнодорожники в Греции отказываются перевозить бронетехнику НАТО
© Фото: Lukas Balandis, imago, Globallookpress
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Сотрудники греческой железнодорожной компании TrainOSE отказываются перевозить бронетехнику НАТО из порта Александруполис к границам Украины. Об этом пишет информационный портал Коммунистической партии Греции.

Как передает сообщение источника РИА Новости, в порт Александруполис на севере Греции прибывают американские транспортные суда с бронетехникой, которая направляется в Польшу и далее на границу с Украиной.

Однако, сообщается, что сотрудники не соглашаются обслуживать поезда и обеспечивать перевозку.

Местные профсоюзы вмешались в эту ситуацию после попыток заставить сотрудников выполнить эту работу. По словам источника, они приняли резолюцию с требованием не использовать греческую железную дорогу для перевозки военной техники и прекратить угрозы рабочим.

Ранее сотрудники аэропорта Пизы в Италии отказались грузить в самолеты ящики с оружием и боеприпасами, которые были направлялись на Украину под видом гуманитарного груза. По сообщению местного СМИ, профсоюз потребовал прекратить такого рода рейсы, а работников аэропорта призвал не соглашаться загружать военный груз в самолеты.

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