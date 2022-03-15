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СМИ: в аэропорту Пизы отказались загружать рейсы с военной помощью для Украины

Игнат Далакян
23:18 15.03.2022
Отделение крупного профсоюза USB объявило о проведении митинга в субботу и потребовало немедленно прекратить подобные рейсы.
СМИ: в аэропорту Пизы отказались загружать рейсы с военной помощью для Украины
© Фото: Fabio Muzzi Keystone Press Agency Globallookpress
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Работники аэропорта итальянской Пизы заявили, что отказались загружать в самолеты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину под видом гуманитарного груза.

По сообщению агентства РИА Новости, ряд работников гражданского аэропорта имени Галилео Галилея сообщили, что рейсы, отправляющиеся из грузового терминала, должны быть заполнены провиантом, лекарствами и всем другим полезным грузом для Украины.

«Но это не так! Когда они оказались под самолетом, грузчики столкнулись с ящиками, полными оружия различных типов, боеприпасов и взрывчатых веществ. Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство (Марио) Драги», - передает СМИ сообщение городского отделения крупного профсоюза USB.

Предполагается, что эти самолеты направятся на базы США и НАТО в Польше, откуда груз передается Украине.

Сообщается, что профсоюз потребовал немедленно прекратить подобные рейсы, а других сотрудников аэропорта призвал продолжать не соглашаться загружать военные материалы в самолеты.

Ранее «Звезда» показала кадры захваченных противотанковых комплексов «Джавелин» и другое иностранное вооружение, которое передается подразделениям Народной милиции ЛДНР.

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