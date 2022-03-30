Польский премьер заявил, что русофобия в Европе стала мейнстримом

Матеуш Моравецкий отметил, что Польша устанавливает определенные стандарты в этой области в связи с нынешней ситуацией вокруг Украины.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на сегодняшний день приходится констатировать очередной европейский мейнстрим - русофобию. Он отметил, что это реальность, в которой приходится функционировать.

Премьер добавил, что польская сторона устанавливает определенные стандарты в этой области на фоне нынешней ситуации вокруг Украины. В среду, 30 марта, Моравецкий представил «план дерусификации энергетики» страны. Как сообщает ТАСС, премьер-министр заявил о планах полноценного отказа от импорта российских энергоресурсов (угля, нефти и газа) до конца этого года.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни одно враждебное действие со стороны Польши по отношению к российской стороне не останется без ответа. Она отметила, что в дипломатии действует хорошо известный принцип взаимности, к которому Москва прибегает.