В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белом доме анонсировали новое выступление Байдена по Украине

Виктория Ивашечкина
04:46 21.04.2022
Планируется, что американский лидер представит обновленную информацию по РФ и Украине.
В Белом доме анонсировали новое выступление Байдена по Украине
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
Читайте нас на:

Американский лидер Джо Байден в четверг утром, 21 апреля, выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины. Об этом свидетельствует рабочий график политика, который опубликовал Белый дом. 

Так, в 09.45 по вашингтонскому времени (16.45 мск) Байден планирует «представить обновленную информацию по России и Украине». Других подробностей по поводу будущего выступления американского главы не приводится, передает РИА Новости.

После него, как указано в графике политика, в 10.20 (17.20 мск) Байден отправится в Портленд, где у него также запланирован ряд публичных мероприятий.

Ранее американский лидер рассказал журналистам, что готов посетить Киев. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский лидер не планирует ехать в украинскую столицу.

В свою очередь американские СМИ заявили, что решение Байдена не посещать Украины свидетельствует об ограниченности возможностей Вашингтона в разрешении конфликта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:36 В стране и мире
Представители Британии, Канады и США покинули заседание G20 во время выступления России
01:13 В стране и мире
Ле Пен назвала введение эмбарго на поставки нефти и газа из РФ «харакири для Европы»
21:33 В стране и мире
Видео
СК РФ опубликовал видео из больницы в Мариуполе, где после атаки ВСУ нашли десятки тел
21:38 Армия
МО РФ: украинские националисты оборудовали позиции в детской больнице Лисичанска
18:55 В стране и мире
Видео
Родственникам героически погибшего в спецоперации капитана ВДВ Курганова вручили Звезду Героя России
Популярное
Видео
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Видео
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Видео
Украина потеряла 140 самолетов и 496 беспилотников за все время спецоперации
Видео
В МО РФ заявили о гарантиях сохранения жизни боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие
Видео
Шойгу напомнил о принятии Крыма под защиту Российской империи 239 лет назад
Видео
Шойгу: время доведения целеуказания до «Калибров» и «Кинжалов» сокращено в десятки раз
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.