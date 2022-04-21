В Белом доме анонсировали новое выступление Байдена по Украине

Планируется, что американский лидер представит обновленную информацию по РФ и Украине.

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Американский лидер Джо Байден в четверг утром, 21 апреля, выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины. Об этом свидетельствует рабочий график политика, который опубликовал Белый дом.

Так, в 09.45 по вашингтонскому времени (16.45 мск) Байден планирует «представить обновленную информацию по России и Украине». Других подробностей по поводу будущего выступления американского главы не приводится, передает РИА Новости.

После него, как указано в графике политика, в 10.20 (17.20 мск) Байден отправится в Портленд, где у него также запланирован ряд публичных мероприятий.

Ранее американский лидер рассказал журналистам, что готов посетить Киев. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский лидер не планирует ехать в украинскую столицу.

В свою очередь американские СМИ заявили, что решение Байдена не посещать Украины свидетельствует об ограниченности возможностей Вашингтона в разрешении конфликта.