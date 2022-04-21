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От медицины до робототехники: в технополисе «ЭРА» стартовала выставка «День инноваций Минобороны России»

Виктория Ивашечкина
06:00 21.04.2022
Мероприятие проводится под эгидой Главного управления инновационного развития Минобороны РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Военном инновационном технополисе «ЭРА» стартовала ежегодная специализированная выставка «День инноваций Минобороны России». Двухдневной программой выставки предусмотрена работа статической экспозиции, научно-деловая программа, а также экскурсии по лабораториям военного иннограда.

Торжественная церемония открытия выставки прошла под руководством временно исполняющего должность начальника технополиса генерал-майора Дмитрия Горбатенко. Он подчеркнул, что с каждым годом «ЭРА» вызывает все больше интереса и внимания в научных кругах, среди представителей предприятий промышленности, образовательных и научных организаций.

«Стоит отметить активное участие операторов научных рот в создании перспективных разработок. Их роль в создании перспективного вооружения мы видим сегодня на выставке инноваций», - отметил Горбатенко.

На выставочной экспозиции представлено более 70 инновационных проектов и разработок в области искусственного интеллекта, медицины, робототехники, информационных технологий. Отмечается, что отобранные образцы уже прошли всестороннюю экспертную оценку на предмет новизны, степени завершенности.

В мероприятиях Дня инноваций принимают участие представители органов военного управления, ведущих гражданских и военных вузов страны, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности.

Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления инновационного развития Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в технополисе «ЭРА» создали кадетский корпус «Школа технологий будущего». Обучение в школе будет организовано по общеобразовательным программам среднего общего образования и интегрированным дополнительным образовательным программам.

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