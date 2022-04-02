В технополисе «ЭРА» создали кадетский корпус «Школа технологий будущего»

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В Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе начался отбор кандидатов для обучения в новом кадетском корпусе «Школа технологий будущего». Кадетский корпус создан по решению Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Уже сегодня все желающие могут подать документы для зачисления в списки кандидатов на поступление. В текущем году в «День знаний» 1 сентября кадетский корпус «Школа технологий будущего» откроет двери для своих первых воспитанников. Кадетский корпус построен по проекту, обеспечивающему максимально комфортные условия размещения и обучения кадет, и является структурным подразделением технополиса «ЭРА».

Обучение в школе будет организовано по общеобразовательным программам среднего общего образования и интегрированным дополнительным образовательным программам, обеспечивающим профильную подготовку, в том числе дисциплин технического профиля- физики, математики, информатики и естественно-научного - химия, биология.

Спецификой образовательного процесса в школе является интеграция образовательного пространства школы в научное пространство технополиса «ЭРА» с учетом военно-профессиональной ориентации обучения. Воспитанники будут включены в проектно-исследовательскую деятельность в испытательных лабораториях технополиса.

После окончания «Школы технологий будущего», выпускники в первоочередном порядке будут рассматриваться в качестве кандидатов для поступления в профильные высшие учебные заведения Минобороны России, такие как Военно-медицинская академия, Военная академия РХБ защиты, Краснодарское высшее военное училище, Военный университет радиоэлектроники.

В марте этого года технополису «ЭРА» исполнилось четыре года. На этой уникальной высокотехнологичной площадке уже разработаны около 40 инновационных образцов, проведены десятки апробаций и осуществляется реализация инновационных проектов и прорывных технологий в интересах оборонного ведомства.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов