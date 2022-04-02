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Путин информировал Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса

14:15 02.04.2022
Также Владимир Путин информировал своего казахстанского коллегу о переговорах Москвы и Киева.
Путин информировал Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса
© Фото: ТРК "Звезда"
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Путин информировал Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса.

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