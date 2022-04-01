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«Пушечное мясо»: сдавшийся боевик «Айдара»* рассказал о разгроме своего батальона

Роман Закурдаев
13:44 01.04.2022
Попав в очередную засаду и получив ранение в ногу, Никитюк решил дезертировать. Трое суток прятался в одной из деревень, а потом сдался российским военным. Больше всего он боялся, что его обменяют, как пленного, и ему придется вернуться на Украину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пленный боец запрещенного в России националистического батальона «Айдар»* Сергей Никитюк в эксклюзивном интервью «Звезде» в шокирующих деталях описывает быт и нравы своих сослуживцев.

«Я бы сложил оружие еще раньше и сдался, но не мог. Если б я сдался, мне бы свои в спину стрельнули», - признался Никитюк.

Но страх погибнуть от рук своих же был позже. Сначала было отчаяние. Оставшись без работы, ранее судимый молодой человек попытался освоить профессию военного. И с его темным прошлым военкомат нашел ему подходящее место службы.

«У нас, в Украине, все затянуто через военкомат. Я собирался пойти служить, в 2012 году привлекался, была судимость. Не могу просто пойти служить в любое подразделение. Нужен был военный билет, что спишется судимост , если пойду служить. Хотел пойти отслужить, думал, все спокойно решится, войны не будет, и стрелять я не собирался. Пойти служить просто. Меня отправили в часть, подразделение "Айдара"*», - вспомнил пленный.

Так Никитюк оказался в рядах украинского националистического батальона, боевики которого годами бесчинствовали на подконтрольных территориях Донбасса. Похищали и пытали людей. Занимались грабежами и вымогательствами.

«Украинская нация, да. Такие разговоры. В основном Бандера, Бандера - герой, у многих было такое. До того как пошел в армию, я Бандеру никогда не считал героем, он сжигал дома, какой он герой?» - описал настроения в подразделении пленный. 

Новобранец нацбатальона признается, что курс молодого бойца он и его товарищи проходили под руководством иностранных инструкторов.

«Преподавали британцы. Были поляки, но они не преподавали. С ними, когда был тренинг показательный, что готовы. Президент приезжал, они с нами участвовали для количества», - сказал Никитюк.

Кроме боевой подготовки, с бойцами вели и психологическую работу. Сергей рассказывает, что их настраивали ни в коем случае не сдаваться в плен.

«У нас военники забрали, чтобы мы не потикали. Для меня не было гордости. Были некоторые, что гордость брала, что служит в "Айдаре"*, штурмовик. Гордятся орденами, а за что ордена - не говорят», - заметил Никитюк.

С первых же дней на передовой его подразделение почти ежедневно обстреливали минометным и артиллерийским огнем. Их фактически оставили умирать.

«Мы стояли в обороне, допустим, у нас патронов практически не было. У нас на АГС была одна "улитка". Это смешно. Если мы стоим в обороне, если на нас пойдут, перед нами не заминировано, отстреливаться нечем, мы как пушечное мясо», - возмутился пленный. 

Боевикам с большими потерями приходилось постоянно отступать. Хотя у командования этому были свои объяснения.

«Нам говорили, что по всем фронтам все хорошо. Что проигрываем - этого не понимали. Наш батальон раздолбили, не знаю, сколько выжило, сколько уехало. Часть батальона уехала, почти весь батальон разбили. Много раненых», - отметил Никитюк. 

Попав в очередную засаду и получив ранение в ногу, Никитюк решил дезертировать. Трое суток прятался в одной из деревень, а потом сдался российским военным. Больше всего он боялся, что его обменяют, как пленного, и ему придется вернуться на Украину.

У Сергея Никитюка жена и двое маленьких детей. Он хотел бы начать новую мирную жизнь. Работать по профессии, сварщиком, и вернуться в родную Волноваху - это Донецкая Народная Республика. Чтобы вместе с жителями восстанавливать город и свой собственный дом, которые превратила в руины артиллерия его бывших сослуживцев.

* «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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