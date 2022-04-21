В Пентагоне опровергли собственные заявления о поставках самолетов на Украину

Джон Кирби также обратил внимание на то, что Вашингтон предоставлял официальному Киеву только отдельные запчасти для воздушных суден.

© Фото: Liu Jie, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина увеличила размер боевого авиапарка после получения отдельных запчастей и ремонта поврежденных самолетов. При этом поставок самолетов союзными странами не осуществлялось.

«Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им предоставили целые самолеты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки», - отметил Кирби, передает РИА Новости.

Кирби при этом рассказал, что украинские военные в короткие сроки благодаря действиям США «получили достаточно запчастей и дополнительного оборудования».

Ранее Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Украина с начала спецоперации получала от других стран детали для ремонта поврежденных воздушных суден. При этом он акцентировал внимание на том, что Вашингтон не предоставлял Киеву самолеты, а только передавал отдельные запчасти.