Пентагон: Украина получила военную помощь в виде самолетов, но не от США
Какие именно страны поставляли украинской стороне самолеты, в военном ведомстве не уточнили.
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Украина с начала спецоперации получала от других стран самолеты и детали для ремонта поврежденных воздушных суден. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Он не уточнил, какие именно страны поставляли самолеты.
«Они (Вооруженные силы Украины) получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, чтобы помочь сохранить больше самолетов в воздухе», - сказал Кирби на брифинге.
При этом он акцентировал внимание на том, что Вашингтон не предоставлял Киеву самолеты, а только передавал отдельные запчасти.
Ранее в Пентагоне анонсировали поставку на Украину в качестве военной помощи, среди прочего, 11 вертолетов Ми-17 российского и советского производства.