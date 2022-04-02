Медведев напомнил о байке Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал непрекращающееся стремление Украины вступить в Европейский союз. Он припомнил, что это происходило практически при всех президентах страны после обретения ей независимости.

Дмитрий Медведев сообщил, что «при Кучме хотела, еще больше захотела при Ющенко, нестерпимо хотела при Януковиче, хотя и пыталась взять себя в руки, решив дружить и с Евразийским союзом».

Однако, по размышлениям зампредседателя Совбеза России, становление членом Евросоюза непременно приводит к членству в НАТО. Он объясняет это подконтрольностью Брюсселя - головного органа ЕС - партнерам из США, которые руководят всем блоком Североатлантического альянса.

«Но в НАТО Вашингтон главный, а само это НАТО в отношениях с ЕС старший партнер, более зрелый, 1949 рождения, в отличие от еще юного, 30-летнего Евросоюза. Поэтому Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Подытоживая вероятность становления Украины полноправным членом европейского общества, Медведев припомнил «одну историческую байку из недавнего прошлого», слова которой приписывают Виктору Черномырдину.

«В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: "Когда Украина вступит в ЕС?" Он очень быстро ответил: "Сразу после Турции". - "А Турция когда?" - уточнили у него. "Турция? Никогда», - подытожил зампредседателя Совета безопасности России.

Ранее Дмитрий Медведев дал оценку отношениям России и Запада. По его мнению, они сейчас хуже, чем были во времена холодной войны.