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Медведев дал оценку отношениям России и Запада

Роман Захаров
07:47 26.03.2022
По мнению политика, отношения между Россией и Западом сейчас переживают не лучшие времена в их истории.
Медведев дал оценку отношениям России и Запада
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил актуальные отношения между Россией и Западом. По мнению политика, они сейчас хуже, чем были во времена холодной войны.

«Я вот с (экс-президентом США Бараком - Прим. ред.) Обамой подписывал известный договор СНВ-3, или Start Treaty. Этот договор был продлен президентом (России Владимиром - Прим. ред.) Путиным и президентом (США Джо - Прим. ред.) Байденом. Вот они в какое нас хотят поставить положение? Договоры заключены, но заключены лицами, которые находятся в санкционном списке», - сказал Медведев в беседе с RT.

Он при этом возмутился, что Запад внес в санкционный список лиц, которые подписывали и продлевали договор СНВ-3, отметив, что подобного не было даже во времена холодной войны.

«Состояние отношений между Российской Федерацией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, хуже, чем, наверное, в 1960–1970 годы, это вне всякого сомнения», - объяснил зампред Совбеза РФ.

Договор между Россией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он пришел на смену Договору о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).

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