Бастрыкин поручил расследовать осаду роддома в Мариуполе украинскими боевиками

В роддоме находятся около ста человек, из которых 37 - дети.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать причины и обстоятельства осады роддома в Мариуполе украинскими боевиками. По данным штаба территориальной обороны ДНР, боевики осадили роддом №2 и не позволяют женщинам выйти за водой к ближайшей скважине в частном секторе Мариуполя. В учреждении находятся порядка сотни человек, включая 37 детей, из которых пять - новорожденные.

«А.И. Бастрыкин поручил ГСУ СК России принять меры к установлению всех причастных к преступлению лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных», - сообщается на сайте СК РФ.

Ранее Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать и расследовать факты ранений мирных жителей ДНР в результате обстрелов со стороны ВС Украины. Согласно заявлению СК РФ, 41 мирный житель, в том числе пятеро детей, получили ранения разной степени тяжести в результате обстрелов ВСУ.