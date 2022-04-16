Россия сохранила статус наблюдателя при СПЧ ООН

Как заявил замглавы МИД РФ, Россия не может себе позволить повторения «ливийского сценария» исключения из организации.

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После объявления о досрочном прекращении полномочий в Совете Организации объединенных наций (ООН) Россия сохранился статус наблюдателя в Совете по правам человека (СПЧ). Об этом заявили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Если бы Россия 7 апреля согласилась с "ливийским сценарием", мы, по сути, получили бы аналогичное "поражение в правах" на оставшиеся полтора года нашего членства в СПЧ. Нам отводилась бы роль молчаливого зрителя - не более того», - цитирует РИА Новости слова замминистра.

По словам Вершинина, в 2011 году Совет приостановил членство Ливии, лишив страну всех полномочий. Делегация Ливии сохранила право продолжать находиться в зале заседаний без своей таблички. Россию такой вариант «не мог устроить».

Ранее Вершинин заявил, что действия Вашингтона по исключению РФ из Совета ООН по правам человека - театр абсурда. Америка множество раз нарушала основы международного гуманитарного права и сама не удовлетворяет критериям членства в совете.