Также сообщается о проведенной украинской стороной постановочной съемке с актами мародерства, которые якобы совершили российские военные в отношении мирных граждан.

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Военнослужащие Украины совершили провокацию в населенном пункте Воскресенское Николаевской области с целью обвинения в содеянном российских военных. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку "актов мародерства", совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны», - сказал он.

Начальник НЦУО отметил, что все фейки со стороны украинских властей «о злодеяниях русских» в скором времени планируется распространить через «объективные» и «независимые» западные СМИ при полной поддержке кураторов, находящихся в Киеве.

Ранее начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев сообщил, что международные организации прекратили поставки гумпомощи в Одессу из-за хищений местных властей. Он подчеркнул, что подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к собственному народу.