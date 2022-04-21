Представители Британии, Канады и США покинули заседание G20 во время выступления России
Представители Великобритании, Канады и США покинули заседание G20 во время выступления российской стороны. Об этом заявил глава Минфина Соединенного Королевства Риши Сунак.
«Мои представители вместе с американскими и канадскими коллегами покинули сегодняшнюю встречу G20 в Вашингтоне, пока выступали российские делегаты», - написал он в Twitter.
Сунак заявил, что действия РФ на Украине единодушно осуждаются, а международная координация для наказания России должна быть усилена.
РФ участвовала в саммите дистанционно, делегацию возглавлял министр финансов Антон Силуанов.
Ранее в Соединенных Штатах заявили, что совместно с союзниками рассматривают вопрос об исключении России из «Большой двадцатки». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на это отметил, что многие страны придерживаются независимой позиции, несмотря на давление американской стороны.