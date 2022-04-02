Басурин заявил, что националисты маскируются под гражданских для введения в заблуждение НМ ДНР

© Видео: Народная милиция ДНР © Фото: Народная милиция ДНР

Отряд украинских националистов проник в поселок Новгородское Донецкой области и занял здание местной школы. Для того, чтобы ввести в заблуждение военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики, боевики замаскировались под гражданских. Об этом заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка (доложила - прим.ред.) о прибытии в Новгородское подразделения националистов "Правого сектора"*. В ходе разведки установлено, что прибывшие националисты расположились в здании школы №17. Боевики осуществляют захват частных транспортных средств у местного населения. Действуют боевики в гражданской форме одежды под видом местного населения с целью введения в заблуждение военнослужащих ДНР», - заявил Басурин.

Ранее Басурин рассказал телеканалу «Звезда» об операции по уничтожению украинских вертолетов, которые были направлены в Мариуполь для эвакуации националистов. Он также продемонстрировал вещи, которые были обнаружены в вертолетах.

*«Правый сектор» - организация, запрещенная на территории РФ.