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СМИ: в Берлине начали расследовать более 200 преступлений против русских

Виктория Ивашечкина
02:14 21.04.2022
Утверждается, что в данном случае речь идет об оскорблениях, угрозах и даже насильственных действиях.
СМИ: в Берлине начали расследовать более 200 преступлений против русских
© Фото: Ivan Lopatin, Unsplash
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В Берлине расследуют более чем 200 дел, связанных с преступлениями против русских. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.

Как утверждается, департамент госбезопасности за период с 24 февраля, то есть с начала спецоперации на Украине, занимается 206 соответствующими случаями. Речь идет об оскорблениях, угрозах, порче имущества и даже о насильственных действиях.

Кроме того, до начала апреля начали пять расследований по факту публичной демонстрации символа Z. Он воспринимается как символом поддержки спецоперации РФ на Украине.

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус рассказал, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России». По словам бывшего политика, в прошлом украинцы не пользовались большой симпатией европейцев.

Политик осудил примеры русофобии в Европе на фоне спецоперации на Украине и подчеркнул, что это может быть признаком двойных стандартов.

В конце марта в Брюсселе прошел митинг против дискриминации русскоязычных граждан. Активисты указали на случаи проявления русофобии в Бельгии: русскоязычные граждане теряют работу, от школьников отворачиваются сверстники, на улицах люди избегают разговоров на русском языке.

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