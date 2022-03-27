В Брюсселе прошел митинг против дискриминации русскоязычных граждан

Акция проходила перед зданием Совета Европы и Еврокомиссии, но носила не политический, а исключительно гуманитарный характер, сказано в источнике.

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Бельгийские власти санкционировали акцию в поддержку русскоязычных граждан, которые подвергаются дискриминации на фоне конфликта на Украине. Митинг прошел в Европейском квартале Брюсселя и собрал около 50 человек.

«Наша цель — осудить все случаи проявления русофобии в Бельгии и в Европе. Я считаю, что нарушаются права русскоязычной общины», - цитирует слова

организатора акции Жан-Франсуа Девру РИА Новости.

Активисты указывают на случаи проявления русофобии в Бельгии: русскоязычные граждане теряют работу, от школьников отворачиваются сверстники, на улицах люди избегают разговоров на русском языке, так как опасаются неприязни и психологического давления со стороны окружающих.

«В очередной раз нет желания говорить по-русски на улице», - сказал 19-летний студент из Льежа Алексей.

Также отмечается, что многие россияне, проживающие в Бельгии, приняли участие в волонтерской деятельности по приему украинских беженцев. Они помогают украинцам преодолеть языковой барьер и подать документы на легализацию пребывания в стране, а также найти жилье.

Ранее Директор Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Парамонов заявил, что захватившая европейское общество борьба со всем русским носит откровенно расистский характер