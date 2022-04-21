Пентагон заявил, что отправит Киеву специально разработанные для Украины БПЛА
Тактические беспилотники Phoenix Ghost были специально разработаны под нужды украинских военных. Об этом сообщил высокопоставленный представитель минобороны Соединенных Штатов Америки.
«Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки военно-воздушными силами специально под требования Украины», - приводит слова представителя Пентагона РИА Новости.
По его словам, США планируют провести необходимые тренинги и инструктажи украинских военных по обращению с новыми беспилотниками. Чиновник не уточнил, в течение какого времени будут произведены поставки.
Ранее представитель ведомства заявил, что США не собираются оказывать помощь в эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Также он отметил, что американские войска не будут оказывать поддержку при эвакуации и в воздухе.