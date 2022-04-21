Пентагон заявил, что отправит Киеву специально разработанные для Украины БПЛА

© Фото: David Mark, Pixabay

Тактические беспилотники Phoenix Ghost были специально разработаны под нужды украинских военных. Об этом сообщил высокопоставленный представитель минобороны Соединенных Штатов Америки.

«Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки военно-воздушными силами специально под требования Украины», - приводит слова представителя Пентагона РИА Новости.

По его словам, США планируют провести необходимые тренинги и инструктажи украинских военных по обращению с новыми беспилотниками. Чиновник не уточнил, в течение какого времени будут произведены поставки.

Ранее представитель ведомства заявил, что США не собираются оказывать помощь в эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Также он отметил, что американские войска не будут оказывать поддержку при эвакуации и в воздухе.