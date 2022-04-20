Десятки тысяч боеприпасов: СМИ сообщили о новом пакете военной помощи США Украине

При этом утверждается, что на данный момент американский лидер Джо Байден не подписал соответствующий документ.

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Американская администрация в ближайшие дни готовится анонсировать новый пакет военной помощи на сумму около $800 миллионов. Телеканал NВC со ссылкой на источники сообщает, что помощь будет включать еще больше артиллерийских вооружений и десятки тысяч боеприпасов.

Утверждается, что поставки данного оружия будут иметь «решающее значение» в свете предстоящей фазы спецоперации по защите Донбасса. При этом отмечается, что американский лидер Джо Байден не подписал соответствующий документ, но подтвердил, что планирует направить Украине новую партию оружия.

Ранее в Пентагоне заявили, что в скором времени Соединенные Штаты начнут обучение украинских военнослужащих применению американских гаубиц. Предполагается, что американские военные будут использовать схему «обучай обучающих». Таким образом, инструкторы США обучат небольшое количество украинских солдат, которые затем будут готовить других в ВСУ.