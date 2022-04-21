«С нами придется считаться»: военный эксперт прокомментировал пуск «Сармата»

Военный эксперт считает, что на сегодняшний день в мире нет средств противодействия «Сармату».

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Сегодня нет стран, которые бы могли оказать противодействие новой межконтинентальной баллистической ракете российского производства «Сармат». Об этом сказал бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

«Против «Сармата» на сегодняшний день, в связи с тем, что он может действовать как через южный, так и через северный полюс, противодействия нет», - заявил Хатылев.

Он также добавил, что наша страна в состоянии нанести поражение и непоправимый ущерб противнику, учитывая все новые средства вооружения России. По мнению экс-главы зенитно-ракетных войск, в связи с этим, западные государства вынуждены будут считаться и договариваться с Россией.

Ранее историк и военный эксперт Борис Юлин рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Сармат», которые позволяют ей гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы ПРО.