Попавшим в санкционный список закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе.

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Официальная Москва ввела санкции против основателя и владельца запрещенной в России компании Meta* Марка Цукерберга и вице-президента США Камалы Харрис и запретила им въезд в Россию.

Кроме того, в список нежелательных угодили еще десятки американских граждан. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников. Указанным лицам закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе», - сказано в сообщении на официальном сайте министерства.

Принятые меры стали ответом на действия Вашингтона по расширению санкционного антироссийского списка, в который попадают все больше граждан РФ. На Смоленской площади также объявили об ограничениях в отношении 61 гражданина Канады из-за «причастности к реализации русофобского курса».

* Meta Platfoms - организация, признанная экстремистской на территории РФ.