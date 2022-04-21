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Французы возмутились новости о возможном триумфе Макрона на выборах

Максим Цепков
18:20 21.04.2022
Несмотря на преимущество Макрона по итогам опроса Le Figaro, читатели выразили свое недовольство в комментариях.
Французы возмутились новости о возможном триумфе Макрона на выборах
© Фото: Gerard Bottino, KeystonePressAgency, globallookpress
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Старейшая ежедневная французская газета Le Figaro провела опрос о предпочтениях во втором туре выборов президента Франции. В голосовании приняли участие более 250 тысяч человек. За нынешнего президента страны отдали свой голос 61,64% читателей, за его оппонента Марин Ле Пен - 38,34%.

Пользователи в комментариях испугались победы Макрона: некоторые отмечают, что в первом туре выборов он набрал меньше 30% голосов, другие выразили резкое недовольство его политикой.

Ранее кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен высказалась против введения эмбарго на импорт российских энергоносителей. По словам политика, данная мера не повлияет на Россию, а лишь причинит вред французскому народу.

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