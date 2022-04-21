Медведев предупредил СНБО Украины об ответе на провокации в отношении Крымского моста

Ранее в ряде СМИ распространили заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об ударе ВСУ по Крымскому мосту при первой возможности.

© Фото: Макс Ветров, РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил инициаторов возможного удара по Крымскому мосту с территории Украины о неминуемых последствиях.

«Один из украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту, как только появится такая возможность. В Кремле агрессивную риторику из Киева не оставили без ответа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал заявление Данилова анонсированием теракта, отметив, что подобные высказывания нуждаются в правовой оценке и наказании.

Кроме того, Песков отметил, что безопасность Крымского моста и других стратегических объектов на территории России надежно обеспечивается соответствующими службами. Мост через Керченский пролив был открыт в присутствии главы государства Владимира Путина 15 мая 2018 года. На следующий день по нему запустили автомобильное и автобусное движение.