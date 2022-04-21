«Рука» возмездия: эксперт назвал пуск МБР «Сармат» ответом на ядерную риторику Запада

Ракета стартовала накануне с космодрома Плесецк, ее учебные боевые блоки успешно прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» является отличным ответом на угрожающую риторику лидеров ряда западных стран. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. В пример он привел недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и британского премьера Бориса Джонсона.

«Блинкен заявляет о том, что США предполагают, что ядерная война возможна и при определенных обстоятельствах можно нанести по России удар. Это достаточно рискованное мероприятие, но риск оправдан, потому что мы будем защищать демократию. Дальше заявляет Борис Джонсон, что если вдруг Россия надумает применить оружие массового поражения, то он, не советуясь с НАТО, применит ядерное оружие по России», - заявил Матвийчук.

В ответ на это из шахты была запущена уникальная ракета, не имеющая аналогов в мире и превосходящая по своим характеристикам все, что есть на вооружении у стран НАТО, отметил эксперт.

«Ракета, о которой мы говорили, но нам никто не верил. Сейчас она реально показала свои возможности. Они могут только зафиксировать ее старт, и все. Больше они ничего не смогут. И теперь США не могут сидеть сложа лапки. Возмездие будет неминуемым», - предупредил эксперт.

Ракета стартовала накануне в 15.12 по московскому времени с космодрома Плесецк. Как сообщили в оборонном ведомстве России, задачи пуска были выполнены в полном объеме. Расчетные характеристики ракеты подтвердились на всех этапах полета.

Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. В оборонном ведомстве России отметили, что этот пуск - первый в программе государственных испытаний. Когда они будут завершены, ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН.