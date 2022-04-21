Армия Армия Армия

«Рука» возмездия: эксперт назвал пуск МБР «Сармат» ответом на ядерную риторику Запада

Ян Брацкий
18:10 21.04.2022
Ракета стартовала накануне с космодрома Плесецк, ее учебные боевые блоки успешно прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» является отличным ответом на угрожающую риторику лидеров ряда западных стран. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. В пример он привел недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и британского премьера Бориса Джонсона.

«Блинкен заявляет о том, что США предполагают, что ядерная война возможна и при определенных обстоятельствах можно нанести по России удар. Это достаточно рискованное мероприятие, но риск оправдан, потому что мы будем защищать демократию. Дальше заявляет Борис Джонсон, что если вдруг Россия надумает применить оружие массового поражения, то он, не советуясь с НАТО, применит ядерное оружие по России», - заявил Матвийчук.

В ответ на это из шахты была запущена уникальная ракета, не имеющая аналогов в мире и превосходящая по своим характеристикам все, что есть на вооружении у стран НАТО, отметил эксперт.

«Ракета, о которой мы говорили, но нам никто не верил. Сейчас она реально показала свои возможности. Они могут только зафиксировать ее старт, и все. Больше они ничего не смогут. И теперь США не могут сидеть сложа лапки. Возмездие будет неминуемым», - предупредил эксперт.

Ракета стартовала накануне в 15.12 по московскому времени с космодрома Плесецк. Как сообщили в оборонном ведомстве России, задачи пуска были выполнены в полном объеме. Расчетные характеристики ракеты подтвердились на всех этапах полета.

Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. В оборонном ведомстве России отметили, что этот пуск - первый в программе государственных испытаний. Когда они будут завершены, ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 В стране и мире
Байден пообещал Украине артиллерию и БПЛА
16:49 Армия
Видео
Морпехи захватили аэродром «противника» в ходе учений на Балтике
16:33 В стране и мире
Большинство сербов впервые в истории высказались против вступления страны в ЕС
16:03 В стране и мире
Вузы приняли решение не поднимать плату за обучение для студентов первых курсов
16:00 В стране и мире
Медведчука лишили должности в комитете Верховной рады
Популярное
В Кремле отреагировали на угрозы главы СНБО Украины ударить по Крымскому мосту
Видео
«Леденящее кровь предупреждение»: как западная пресса отреагировала на успешный пуск «Сармата»
Видео
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Видео
В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в ЛНР
Видео
Путин подтвердил, что сложившим оружие боевикам в Мариуполе гарантирована жизнь
Видео
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.