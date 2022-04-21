Байден в США встретился с украинским премьером Шмыгалем

Каких-либо подробностей их беседы в американской администрации не привели.

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Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который находится с визитом в Вашингтоне. Об этом сообщили в Белом доме.

Каких-либо подробностей их беседы в американской администрации не привели.

Ранее Байден заявил, что лично готов поехать в Киев, но затем отказался от своих слов. Как считает газета Global Times, решение президента США не посещать Украину свидетельствует об ограниченности возможностей Вашингтона в разрешении конфликта.