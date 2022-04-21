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Вузы приняли решение не поднимать плату за обучение для студентов первых курсов

Максим Цепков
16:03 21.04.2022
Стоимость образовательных услуг останется на уровне прошлого года.
Вузы приняли решение не поднимать плату за обучение для студентов первых курсов
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Российские вузы отказались от повышения стоимости обучения на первом курсе в 2022/23 учебном году. С таким заявлением выступил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.

«Мы обратились к Российскому союзу ректоров с просьбой выработать единую позицию для установления стоимости приема на первый курс. Очень благодарны всем коллегам-ректорам за то, что они приняли такое решение и публично свою позицию обозначили: воздержаться от увеличения стоимости платных образовательных услуг в 2022-2023 годах, сохранив ее на уровне прошлого года», - сообщил Афанасьев.

Замглавы уточнил, что в отношении студентов старших курсов Российский союз ректоров «занял позицию возможности и доступности индексации в соответствии с заключенными ранее договорами, но не выше уровня инфляции».

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил инициативу поднятия флага и исполнения гимна в школах. По словам главы государства, данный процесс должен соответствовать значимости этих символов.

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