В Кремле отреагировали на угрозы главы СНБО Украины ударить по Крымскому мосту

Подобные заявления являются ни чем иным, как анонсированием террористического акта, заявил пресс-секретарь президента РФ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на угрозы главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова нанести удар по Крымскому мосту.

«Подобные заявления являются ни чем иным, как анонсированием террористического акта. Это неприемлемо. Здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверки и последующему наказанию», - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что вокруг моста, как и вокруг всех стратегических объектов России, обеспечены все необходимые меры безопасности и по линии соответствующих служб.

Мост через Керченский пролив был открыт в присутствии главы государства Владимира Путина 15 мая 2018 года. На следующий день по нему запустили автомобильное и автобусное движение.