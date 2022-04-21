В Кремле отреагировали на угрозы главы СНБО Украины ударить по Крымскому мосту
Подобные заявления являются ни чем иным, как анонсированием террористического акта, заявил пресс-секретарь президента РФ.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на угрозы главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова нанести удар по Крымскому мосту.
«Подобные заявления являются ни чем иным, как анонсированием террористического акта. Это неприемлемо. Здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверки и последующему наказанию», - сказал он.
Представитель Кремля отметил, что вокруг моста, как и вокруг всех стратегических объектов России, обеспечены все необходимые меры безопасности и по линии соответствующих служб.
Мост через Керченский пролив был открыт в присутствии главы государства Владимира Путина 15 мая 2018 года. На следующий день по нему запустили автомобильное и автобусное движение.