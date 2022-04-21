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Тарпищев рассказал, как ФТР будет бороться с отстранением российских теннисистов от Уимблдона

Анна Назайкина
14:19 21.04.2022
Напомним, что накануне организаторы Уимблдонского турнира приняли решение об отклонении заявок спортсменов из РФ и Белоруссии на фоне ситуации на Украине.
Тарпищев рассказал, как ФТР будет бороться с отстранением российских теннисистов от Уимблдона
© Фото: Unsplash
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Федерация тенниса России направит во все возможные инстанции обращения юридического характера после запрета спортсменам из РФ принимать участие в Уимблдоне. Об этом президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал РИА Новости. Он также добавил, что федерация восприняла такой шаг в отношении российских граждан как нарушение прав человека.

«Я отдал распоряжение юридически проработать вопрос. Мы должны быть готовы и через несколько дней направим обращение во все возможные организации. С нашей точки зрения, это нарушение этики и прав человека, политику смешали со спортом. Я ни от одного спортсмена не слышал иного мнения, кроме как то, что это решение - нонсенс. И АТР, и WTA тоже нас в этом поддерживают», - заявил он.

Напомним, что накануне организаторы Уимблдонского турнира приняли решение об отклонении заявок спортсменов из РФ и Белоруссии на фоне специальной военной операции на Украине.

Впоследствии первая ракетка мира Новак Джокович назвал такое решение сумасшедшим. По его мнению, когда политика вмешивается в спорт, это приводит к негативным последствиям.

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