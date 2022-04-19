Послы Люксембурга, Бельгии и Нидерландов вызваны в МИД РФ

Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, во всех случаях необоснованной высылки своих дипломатов, Москва оставляет за собой право на ответные меры.

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Посол Люксембурга вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с необоснованной высылкой сотрудника российского посольства. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

«Указано, что данный немотивированный и недружественный шаг негативно отразится на российско-люксембургских отношениях. Подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры», - говорится в сообщении.

Кроме того, на Смоленскую площадь был вызван посол Бельгии в Москве. Ему также заявлен протест в связи с высылкой 21 сотрудника российских загранучреждений.

«Послу вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" сотрудников Посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 3 мая», - сообщили в МИД РФ.

Посол Нидерландов в Москве также получил ноту в связи с необоснованной высылкой 18 сотрудников посольства РФ в Гааге, Торгового Представительства РФ в Амстердаме и Постпредства России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Также было указано на недопустимость злоупотребления Нидерландами своими правами и привилегиями как принимающего ОЗХО государства», - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Продолжение агрессивной риторики, санкционного противостояния и необоснованная высылка российских дипломатов стала ответом коллективного Запада на проводимую Москвой специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. О ее начале президент Владимир Путин сообщил рано утром, 24 февраля. Как отметил глава государства, в планы РФ не входит оккупация Украины, а в Минобороны особо подчеркнули, что все удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.