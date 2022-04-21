В Кремле пообещали обнародовать данные о награжденных в ходе спецоперации военных РФ

Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что со временем все самые замечательные и важные героические истории российских военных станут известны народу, и на них будут равняться будущие поколения.

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В Кремле пообещали обнародовать данные о российских военных, награжденных в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Их больше, конечно же, вся эта информация будет обнародована, мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев, и многих мы уже знаем», - ответил Песков журналистам на вопрос про награжденных военнослужащих в ходе спецоперации.

Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что со временем все самые замечательные и важные героические истории российских военных станут известны народу, и на них будут равняться будущие поколения.

Также Песков сообщил, что военные докладывают Путину ежечасно о ходе спецоперации на Украине.