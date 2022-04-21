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Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной еще на 5 лет

Анна Назайкина
13:33 21.04.2022
Президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить ее на новый срок, который начнется с 24 июня.
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной еще на 5 лет
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Государственная дума РФ продлила полномочия главы Банка России Набиуллиной еще на пять лет. Новый срок ее полномочий начнется с 24 июня.

Ранее, 18 марта, президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность главы ЦБ. В Кремле впоследствии заявили, что глава государства регулярно общается с ней и дает ее работе высокую оценку.

Набиуллина занимает должность главы Банка России с июня 2013 года. Изначально ее назначили на этот пост на четыре года, однако 2017 году ее полномочия продлили уже на пять лет, так как произошли изменения в законе о ЦБ.

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