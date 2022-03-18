Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу Набиуллиной на посту главы ЦБ

Президент России Владимир Путин регулярно общается с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и высоко оценивает ее работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переназначении Набиуллиной на пост главы ЦБ.

«Разумеется, сейчас, когда на Центральный банк ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности, президент регулярно общается с Набиуллиной. Президент неоднократно давал высокую оценку работы Набиуллиной и ЦБ в целом, и мы видим, как логическое продолжение этого, - внесение ее кандидатуры на еще один срок», - заявил Песков журналистам.

Ранее Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на пост главы Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной думы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по финрынку внести этот вопрос на рассмотрение.