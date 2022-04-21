Австрийская OMV остановила импорт и переработку нефти из России

Россия не была главным поставщиком нефти в Австрию - на ее долю приходилось лишь 7,8% поставок.

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Австрийская нефтегазовая компания OMV прекратила импорт и переработку российской нефти. Об этом агентству APA сообщил представитель компании.

«Поставки нефти из России всегда были очень низкими, мы заменили ее другой нефтью с рынка», - объяснил он.

Отметим, что Россия не была главным поставщиком нефти в Австрию - на ее долю приходилось лишь 7,8% поставок. Основную часть сырья Австрии предоставлял Казахстан, на втором месте - Ливия, на третьем - Ирак.

Накануне о планах полностью отказаться от российской нефти заявили и в Германии. Как сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, заменить сырье из РФ намерены к концу года.