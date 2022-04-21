Москвичам рассказали о погоде в пасхальные выходные

В воскресенье регион окажется в передней части циклона с запада. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе со «Звездой» рассказал о погоде в грядущие пасхальные выходные, 23 и 24 апреля.

По словам синоптика, в первый выходной день антициклон усилит свое влияние на погоду. Облаков станет меньше, осадков не ожидается. Температура уже на пару градусов превысит норму - +14, +16 в Москве.

«В воскресенье регион окажется в передней части циклона с запада. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, на по-прежнему тепло - +15...+17», - сказал он.

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