Красиво и без химии: шеф-повар рассказал, как покрасить яйца к Пасхе

Шеф-повар Хаким Ганиев поделился со «Звездой» способами, как покрасить яйца к Пасхе без использования химических красителей. Эксперт назвал несколько продуктов, которые могут придать яйцам яркий цвет, а также объяснил, каким образом лучше приготовить красящий состав.

«Можно взять свеклу, выжать сок, чуть-чуть его отварить, обязательно с солью и чуть-чуть добавить уксуса, чтобы цвет задержался. Если будете кипятить, он просто обесцветится», - рассказал он.

По словам шеф-повара, так же можно использовать сок тыквы, морковный. Кроме того, яркий зеленый цвет яйцам способен придать сок укропа.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Звезде», можно испечь к Пасхе диетический кулич.