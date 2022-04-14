«Не обижают, кормят»: раненые украинские пленные рассказали, как к ним относятся военные РФ и ДНР

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Медицинские специалисты РФ и ДНР оказывают всю необходимую помощь украинским военнопленным и тщательно заботятся об их состоянии здоровья. О том, что с ними обращаются хорошо, рассказывают сами военнослужащие ВСУ, добровольно сдавшие оружие в Мариуполе.

Алексей Капилюшный в ходе одного из столкновений получил серьезное ранение и не мог передвигаться самостоятельно. Сейчас с ним все в порядке: он находится в медучреждении и получает все, что нужно для восстановления.

«Огромнейшее спасибо ребятам из ДНР, которые меня не бросили, донесли до автомобиля. Относятся все хорошо, кормят. Улыбаемся, живем с надеждой на лучшее будущее», - высказался Андрей.

Другой украинский военнослужащий, Виталий Кличенко, смог добраться до позиций противника, чтобы сдаться в плен, собственными силами. Ранение боец получил, передвигаясь «безопасным», по заявлениям начальства, коридором.

«Я где-то час отлеживался своими силами. Пошел к противникам, сдался. Меня приняли нормально, сразу отвезли к себе на передовую, где оказали быструю медицинскую помощь», - поделился Виталий.

Медик на передовой, по словам украинца, постарался и сделал все возможное, чтобы помочь Кличенко. После оказания первой помощи военного перенаправили в больницу, где накормили, умыли, дали воды и еще немного «подлатали».

«Большое спасибо. Никто не обижал, отношение хорошее. Не обижают, кормят, еда вкусная. Никаких претензий нет», - высказался он.

Ранее в ООН заявили о необходимости расследовать случаи нарушений прав человека после обнародования сведений об убийстве российских военнослужащих, попавших в украинский плен. Жестокая расправа силовиков над бойцами РФ оказалась снята на видео.