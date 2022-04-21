Армия Ситуация в Мариуполе Шойгу заявил, что стянутые в Мариуполь украинские «Точки-У» могли достать до Ростова и Таганрога Украина стянула в город большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, отметил глава МО РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: ВСУ стянула в Мариуполь большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе ракетные комплексы «Точка-У». Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путин. «У “Точки-У” 120 километров дальность, а наш Таганрог – 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится», - сказал он ходе доклада главе государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика