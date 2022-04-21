Глава ЦБ заявила, что России не грозит никакой дефолт
По словам Набиуллиной, у страны есть все необходимые финансовые ресурсы.
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России не грозит никакой дефолт. С таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Государственной думы.
«У России есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит», - подчеркнула она.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «дефолт России», о котором говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, может обернуться дефолтом для самой Европы.
Несколько дней назад Набиуллина сообщила, что Москва готовит судебные иски для возврата замороженных иностранными государствами резервов России.