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Шойгу заявил, что в ходе боев за Мариуполь уничтожено более 4 тысяч боевиков

Андрей Аркадьев
10:07 21.04.2022
Также, по словам министра обороны, 1478 боевиков Украины сдалось в плен во время боев за Мариуполь.
Шойгу заявил, что в ходе боев за Мариуполь уничтожено более 4 тысяч боевиков
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ходе боев за Мариуполь уничтожены более четырех тысяч украинских военных и боевиков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По словам главы российского военного ведомства, на момент окружения 11 марта общая численность группировки ВСУ, нацформирований и иностранных наемников составляла более 8100 человек.

«В ходе освобождения города более четырех тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка - более двух тысяч - блокирована в промзоне завода "Азовсталь"», - доложил Шойгу.

Он отметил, что киевский режим за восемь лет превратил Мариуполь в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов, в город были стянуты большое количество вооружения и тяжелой техники.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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