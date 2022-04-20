Армия Ситуация в Мариуполе Корреспондент «Звезды» рассказал о режиме тишины и новых гумкоридорах из «Азовстали» Павел Кольцов Ранее сообщалось об эвакуации жителей Мариуполя из подвалов около комбината. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Около «Азовстали» подготовлены новые гуманитарные коридоры для выхода украинских военнослужащих и гражданских лиц, сообщил корреспондент «Звезды» Павел Кольцов. «Над "Азовсталью" клубы черного дыма, и установлен режим тишины. Открыты гуманитарные коридоры с трех направлений. С какого направления будут выходить и будут ли, вообще не ясно. Подготовлена колонна автобусов, ждут, чтобы всех эвакуировать с предприятия, всех, кому предложили сложить оружие и сдаться без боя», - сказал он. Ранее Павел Кольцов показал кадры удара реактивных систем залпового огня «Град» по противнику на «Азовстали». Перед этим сообщалось об эвакуации жителей Мариуполя из подвалов около «Азовстали». Граждане были вынуждены прятаться в подвальных помещениях домов неподалеку от комбината. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика